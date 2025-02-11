Боец MMA Руслан Крайнов остался без глаза после стрельбы в Краснодаре

Боец ММА Руслан Крайнов остался без глаза во время стрельбы у клуба в Краснодаре. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт».
«У нашего брата по команде произошел несчастный случай. Руслан лишился глаза», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Известно, что боец смешанных единоборств Руслан Крайнов работал охранником ночного заведения. Он готовится к операции.
Ранее сообщалось, что ночью 9 февраля 34-летний мужчина возле клуба на улице Зиповской выстрелил из пистолета. Пулю получил 29-летний охранник. А стрелявший скрылся на Ford Mondeo. Позже его задержали и завели дело.