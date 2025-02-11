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В МЧС назвали причину крупного пожара в гаражах Екатеринбурга

В МЧС установили причину крупного пожара, произошедшего накануне в гаражах Екатеринбурга. Также в ведомстве уточнили число пострадавших. Напомним, утром в понедельник, 10 февраля, поступил сигнал о пожаре на улице Стартовая в уральской столице.

Прибывшие огнеборцы установили, что на площади в 56 квадратных метров горят два гаража. В ходе тушения произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком. Сообщалось, что два человека получили ожоги.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по уточненным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Также дознаватели установили причину пожара. Ей стало воспламенение газовоздушной смеси автомобиля.

Днем ранее, в минувшее воскресенье, в Екатеринбурге произошел крупный пожар в здании автосервиса. Огнем было повреждено пять легковых автомобилей.

МЧС