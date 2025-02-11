Пострадавшая от собак девочка из Николаевска-на-Амуре получила помощь в Хабаровске

Как нам рассказали в краевом минздраве, сегодня состоялся консилиум. Врачи определили стратегию лечения пациентки. Школьница находится в тяжелом состоянии, она ослаблена, но её жизни в настоящее время ничего не угрожает. Она введена в медикаментозный сон.