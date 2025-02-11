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Пострадавшая от собак девочка из Николаевска-на-Амуре получила помощь в Хабаровске

Отправлять её на лечение в Москву нет необходимости.

Источник: Хабаровский край сегодня

Девочку из Николаевска-на-Амуре, на которую накануне напали бездомные собаки, самолётом доставили в Краевую клиническую больницу № 1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как нам рассказали в краевом минздраве, сегодня состоялся консилиум. Врачи определили стратегию лечения пациентки. Школьница находится в тяжелом состоянии, она ослаблена, но её жизни в настоящее время ничего не угрожает. Она введена в медикаментозный сон.

Раны у ребенка оказались очень серьезными, бездомные собаки частично сняли у нее скальп. Достаточно сказать, в Николаевской центральной районной больнице, где ей оказали первую помощь, ее зашивали два часа.

Пациентка получает всю необходимую помощь, она находится под постоянным наблюдением медиков. Никакой необходимости отправлять ее в Москву нет. У хабаровских врачей есть все возможности помочь ребенку.

здоровье