В Новосибирске взорвался завод по производству газировки

На заводе по производству газированных напитков в Новосибирске произошла разгерметизация емкости для брожения. В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 кв. м и часть стены на площади около 70 кв. м, сообщило областное МЧС. Пострадал один работник предприятия.