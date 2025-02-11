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Под Красноярском произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Дорожная авария случилась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Источник: ГУ МВД

Под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Красноярскому краю.

По данным полиции, 33-летний водитель фуры «Киа Бонго» на 785-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии погиб водитель «Мицубиси». Другой участник ДТП получил травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия уточняются. В настоящий момент на данном участке дороги осуществляется реверсивное движение.