Под Красноярском произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Красноярскому краю.
По данным полиции, 33-летний водитель фуры «Киа Бонго» на 785-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате аварии погиб водитель «Мицубиси». Другой участник ДТП получил травмы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия уточняются. В настоящий момент на данном участке дороги осуществляется реверсивное движение.