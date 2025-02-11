В Башкирии девушка за рулем иномарки сбила насмерть пенсионерку

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, авария произошла в Стерлитамакском районе вечером 10 февраля на автодороге Стерлитамак — Раевский. Предварительно установлено, что водитель ехала в направлении села Раевский и допустила наезд на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте.