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В Башкирии девушка за рулем иномарки сбила насмерть пенсионерку

23-летняя девушка за рулём «Хендай Солярис» сбила насмерть пожилую женщину-пешехода.

Источник: ГАИ РБ

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, авария произошла в Стерлитамакском районе вечером 10 февраля на автодороге Стерлитамак — Раевский. Предварительно установлено, что водитель ехала в направлении села Раевский и допустила наезд на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Известно, что она была в одежде темного цвета без световозвращающих элементов.

Сотрудники госавтоинспекции по факту ДТП начали проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.