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В Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту

Водитель Alfa Romeo не справился с управлением и врезался в осветительную мачту на Игуменском тракте в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 10 февраля примерно в 20.50 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Alfa Romeo, ехал по улице Прушинских. На пересечении с Игуменским трактом в момент выбора скорости он не принял во внимание погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.

В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у автомобиля механические повреждения.