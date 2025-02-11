В Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 10 февраля примерно в 20.50 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Alfa Romeo, ехал по улице Прушинских. На пересечении с Игуменским трактом в момент выбора скорости он не принял во внимание погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.
В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у автомобиля механические повреждения.