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Драгдиллеры из Алматинской области попались на хранении 24 кг «мефа»

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. В Алматинской области сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности МВД Казахстана задержаны два гражданина, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотических средств.

Источник: Polisia.kz

В ходе обыска в сарае дома 36-летнего мужчины обнаружены в мешках более 24 кг мефедрона, сообщает Polisia.kz.

Это количество наркотика равна 72 тысячам разовых доз. Кроме того, у 41-летнего задержанного (в доме, где нашли наркотики) найден и изъят пистолет неустановленного образца. Подозреваемые лица задержаны. В отношении них проводится досудебное расследование.

сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан

Комитет по противодействию наркопреступности МВД продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и борьбы с наркопреступностью на всей территории страны.