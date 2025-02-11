Драгдиллеры из Алматинской области попались на хранении 24 кг «мефа»

Это количество наркотика равна 72 тысячам разовых доз. Кроме того, у 41-летнего задержанного (в доме, где нашли наркотики) найден и изъят пистолет неустановленного образца. Подозреваемые лица задержаны. В отношении них проводится досудебное расследование.