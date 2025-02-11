На Среднем Урале за сутки в ЧП пострадали восемь человек

В Свердловской области за сутки 10 февраля сотрудники МЧС потушили девять пожаров и устранили последствия двух дорожно-транспортных происшествий. В инцидентах пострадали восемь человек.
— Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали два раза. В результате ДТП пострадали семь человек. В результате пожаров пострадал один человек, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Пять пожаров случились в жилом секторе. Инцидент с пострадавшим произошел в Екатеринбурге на улице Стартовой, где из-за воспламенения газа на площади 56 квадратных метров загорелись два гаража.
Сообщается, что причиной трех из девяти возгораний стало короткое замыкание проводки, а еще двух — неосторожное обращение с огнем и поджог. Причины остальных ЧП устанавливают пожарные дознаватели.
Так, в Тугулыме на улице Строителей на площади девяти квадратов огонь повредил частную баню и дом. Потушить пламя удалось за 16 минут силами семи сотрудников МЧС на двух единицах техники.
В Екатеринбурге на улице Новосибирской в заброшенном здании загорелся мусор. Огонь распространился на площади в 35 квадратных метров. Десять специалистов на трех единицах техники потушили пожар за 11 минут.