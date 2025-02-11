На трассе под Омском дотла сгорела фура

Сегодня рано утром в Любинском районе на 549 км федеральной трассе Тюмень—Омск по непонятной пока причине вспыхнула фура. Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» в 07:40.
С пожаром боролись шесть сотрудников МЧС России, было задействовано две единицы спецтехники. Однако спасти машину не удалось — судя по кадрам видеозаписи, предоставленной МЧС, она полностью сгорела и восстановлению не подлежит.
По официальной информации, в страшном пожаре никто не пострадал, но движение на трассе, по сообщениям очевидцев, некоторое время было затруднено.