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Краснодарские ликвидаторы ЧС вывезли более 11 тысяч кубометров загрязненного песка с пляжей Анапы

На Кубани продолжается работа по очистке территории от разлива нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, краснодарские ликвидаторы ЧС вывезли с пляжей более 11 тысяч кубометров песка, загрязненного мазутом.

Это количество можно сопоставить с заполнением 515 самосвалов. Такие данные были представлены за весь период работы ликвидаторов, начиная с 18 декабря 2024 года.

Кроме того, за последние сутки с пляжей Анапы было убрано свыше 20 кубометров загрязненного песка. В операции задействованы 40 человек и 5 единиц техники.

Ликвидаторы ЧС продолжают мониторинг береговой линии вдоль Пионерского проспекта, направляясь в сторону центра Анапы. Для эффективной очистки территории используются ручные металлические сеялки, которые помогают собирать загрязненный песок. Специалисты также осмотрели побережье на предмет новых скоплений мазута и укрепили береговую линию с помощью сетки.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что во время шторма пляж в Анапе защищают специальные сооружения: ров, вал и полипропиленовая сеть, которая впитывает нефтепродукты, а также защищает вал.

экология