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На Кубани водитель погиб в объятой пламенем машине

Еще одна авария с четырьмя пострадавшими произошла в Абинском районе.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ранним утром во вторник, 11 февраля, в Гулькевичском районе произошло смертельное ДТП. На трассе «Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко» ВАЗ-2114 вылетел с дороги и врезался в дерево.

За рулем автомобиля находился 26-летний местный житель.

От удара машина загорелась. Водитель не смог выбраться и погиб.

Ранее «Югополис» рассказывал о ДТП в Абинском районе, произошедшем вечером в воскресенье, 9 февраля. 24-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и врезался в идущий навстречу Hyundai Accent, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Оба водителя, а также две женщины из обеих машин получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу.