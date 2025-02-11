На Кубани водитель погиб в объятой пламенем машине

Ранее «Югополис» рассказывал о ДТП в Абинском районе, произошедшем вечером в воскресенье, 9 февраля. 24-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и врезался в идущий навстречу Hyundai Accent, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Оба водителя, а также две женщины из обеих машин получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу.