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Мэр города Сергей Кравчук поручил в кратчайшие сроки провести проверку люков колодцев на герметичность

Трагедия произошла в Хабаровске.

Трагедия произошла в Хабаровске. Восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец в частном секторе на улице Суворова. От полученных травм ребёнок скончался.

«Выражаю искренние соболезнования родным. Уже дал поручение всем городским службам провести объезд и проверить люки по всему Хабаровску, чтобы они были герметично закрыты. Особенно уделить внимание дворам, где не сразу видно, закрыт ли люк», — сказал глава города.

В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.