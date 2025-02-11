Мэр города Сергей Кравчук поручил в кратчайшие сроки провести проверку люков колодцев на герметичность

Трагедия произошла в Хабаровске. Восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец в частном секторе на улице Суворова. От полученных травм ребёнок скончался.
«Выражаю искренние соболезнования родным. Уже дал поручение всем городским службам провести объезд и проверить люки по всему Хабаровску, чтобы они были герметично закрыты. Особенно уделить внимание дворам, где не сразу видно, закрыт ли люк», — сказал глава города.
В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.