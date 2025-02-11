Студенты подожгли релейный шкаф на ж/д путях в Усть-Куте

8 февраля двое студентов первого курса Института водного транспорта подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Усть-Куте. Подростки и их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем тг-канале (18+), юноши задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и, скорее всего, им будет выбрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время за схожие деяния в СИЗО-1 Иркутска содержится пятеро несовершеннолетних обвиняемых.
«Очевидно, что преступления курируются украинскими спецслужбами через интернет. Подростки, к сожалению, не всегда осознают опасность при вступлении в контакт с ними. Изначально предложенные для исполнения задания могут показаться им безобидным квестом, игрой, за которую ребятам обещают финансовое вознаграждение. Но на самом деле такой “легкий заработок” не только опасен по своим последствиям, но и по срокам наказания, так как квалифицируется по ст. 205 УК РФ, санкции по которой составляют от 10 до 20 лет лишения свободы», — отметила Татьяна Афанасьева.
По ее словам, факты вовлечения подростков в подобные действия становятся все более распространёнными.