Студенты подожгли релейный шкаф на ж/д путях в Усть-Куте

«Очевидно, что преступления курируются украинскими спецслужбами через интернет. Подростки, к сожалению, не всегда осознают опасность при вступлении в контакт с ними. Изначально предложенные для исполнения задания могут показаться им безобидным квестом, игрой, за которую ребятам обещают финансовое вознаграждение. Но на самом деле такой “легкий заработок” не только опасен по своим последствиям, но и по срокам наказания, так как квалифицируется по ст. 205 УК РФ, санкции по которой составляют от 10 до 20 лет лишения свободы», — отметила Татьяна Афанасьева.