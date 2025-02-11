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Жителя Екатеринбурга судят за обман пожилых на 2,5 млн рублей

Его соучастники звонили жертвам, притворялись родственниками, знакомыми и силовиками и требовали денег.

В Екатеринбурге мужчина 2006 года рождения отдан под суд за хищение у пожилых людей более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает свердловская прокуратура.

По данным следствия, он вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили уральцам, представлялись их близкими, знакомыми либо сотрудниками правоохранительных органов, изменяя для этого голос, и вводили их в заблуждение о виновности в ДТП и о необходимости передачи денег.

Обвиняемый забирал приготовленные пострадавшими денежные средства, часть оставлял себе как вознаграждение, а остальное перечислял соучастникам. За сентябрь и октябрь 2023 года от него пострадали семь человек. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга.