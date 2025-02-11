Жителя Екатеринбурга судят за обман пожилых на 2,5 млн рублей

По данным следствия, он вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили уральцам, представлялись их близкими, знакомыми либо сотрудниками правоохранительных органов, изменяя для этого голос, и вводили их в заблуждение о виновности в ДТП и о необходимости передачи денег.