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В Новосибирске главу Центра водных видов спорта ждет суд за растрату и взятки

На рассмотрение Октябрьского райсуда Новосибирска направлено уголовное дело директора муниципального учреждения дополнительного образования «Спортшкола олимпийского резерва “Центр водных видов спорта”.

Ему вменяется в вину ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, санкция — до десяти лет лишения свободы) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет заключения), сообщили в прокуратуре области.

В новосибирском управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали, что с октября 2020-го по январь 2023 года обвиняемый оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна. При этом, говорится в деле, бассейн учреждением не использовался, а был предоставлен индивидуальному предпринимателю, который оказывал платные услуги по групповым и индивидуальным занятиям плаванием. Расследование установило, что городской казне был причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.

Кроме того, сообщили в управлении СКР, директор учреждения получил от этого предпринимателя взятки на общую сумму более 1 млн руб. Вознаграждение полагалось за аренду бассейна.

В ходе предварительного следствия прокурор Новосибирской области заявил иск о взыскании с обвиняемого похищенных бюджетных средств.