В Новосибирске главу Центра водных видов спорта ждет суд за растрату и взятки

В новосибирском управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали, что с октября 2020-го по январь 2023 года обвиняемый оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна. При этом, говорится в деле, бассейн учреждением не использовался, а был предоставлен индивидуальному предпринимателю, который оказывал платные услуги по групповым и индивидуальным занятиям плаванием. Расследование установило, что городской казне был причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.