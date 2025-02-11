Пляжи Анапы начнут очищать при помощи специально разработанных комбайнов

Ранее «Югополис» рассказывал, что на пляжи Анапы не будут возвращать очищенный от мазута песок, собранный в мешки и вывезенный на площадки временного хранения. Вместо него на берег планируют завезти новый песок из расположенного неподалеку карьера. При этом, как говорил Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, завезти на пляжи планируют больше песка, чем с них вывезли. Всего, по предварительным расчётам, требуется восстановить около 280 гектаров пострадавшего побережья.