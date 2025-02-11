Пляжи Анапы начнут очищать при помощи специально разработанных комбайнов

Пляжи Анапы, где сейчас идет работа по очистке от мазута, планируют привести в нормативное состояние уже к курортному сезону 2025 года. А в 2026 году должно будет улучшиться их инженерное состояние. Речь об этом шла на встрече с главой Минприроды РФ Александром Козловым, которая состоялась на побережье.
«До середины февраля будет определен подрядчик, который выполнит необходимые изыскания и сделает проектно-сметную документацию», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта итоги встречи.
Александр Козлов осмотрел заградительные сооружения на пляжах: это ров и насыпь с двумя рядами полипропиленовых сетей, задача которых — удерживать мазут во время шторма. Также власти показали технику, которую планируют задействовать для трехэтапной очистки песка.
Комбайны просеивают остаточные фрагменты мазута на глубине до 20 см, затем плантажный плуг производит рыхление грунта на глубине до 70 см. А потом специально разработанная двухэтажная машина «Анапа-1000» через кассеты с малюсенькими ячейками (1 на 1 мм) снова просеивает песок. «Тестовые работы показали свою эффективность, поэтому могут быть масштабированы на всей пляжной территории», — сообщили в мэрии курорта.
Ранее «Югополис» рассказывал, что на пляжи Анапы не будут возвращать очищенный от мазута песок, собранный в мешки и вывезенный на площадки временного хранения. Вместо него на берег планируют завезти новый песок из расположенного неподалеку карьера. При этом, как говорил Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, завезти на пляжи планируют больше песка, чем с них вывезли. Всего, по предварительным расчётам, требуется восстановить около 280 гектаров пострадавшего побережья.