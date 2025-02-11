«Толкаются и распыляют перцовку». В Березовую рощу в Академическом приехали вырубать деревья

Напомним, что около 40% Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга отдали под застройку компании «Атомстройкомплекс». По данным городской администрации, в зеленой части возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. ребят, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв.м, кроме того, проведут благоустройство парка.