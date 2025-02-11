«Толкаются и распыляют перцовку». В Березовую рощу в Академическом приехали вырубать деревья

Они якобы представились местным жителям сотрудниками «Атомстройкомплекса», которому часть Березовой рощи отдали под застройку. Когда же общественники попросили предоставить документы, те, по словам Каракоза, начали вести себя агрессивно, толкаться. В ответ, как заявили «представители застройщика», местные жители стали в них плеваться.
В результате на место была вызвана «скорая», так как в одного из горожан распылили перцовый баллончик. По словам пострадавшего, владелец перцовки представился сотрудником «Атомстройкомплекса». Других людей, пытающихся пройти к Березовой роще, буквально брали за руки и выносили с территории.
На место прибыли и сотрудники полиции, которые остановили вырубку. Каракоз заявил, что «лесорубы» не являются представителями застройщика.
Одновременно с этим в Telegram-канале «7 квартал Академического» появилось сообщение от компании «Атомстройкомплекс», которая подтвердила старт работ на участке. Там также утверждается, что все работы проводятся в соответствии с законом, полный пакет документов направлен в правоохранительные органы.
«Сегодня в соответствии с утвержденным проектом планировки территории стартовали работы по подготовке участка под строительство первой очереди жилья в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. Работы ведутся вдоль улицы Краснолесья, на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика», — говорится в сообщении.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что «Атомстройкомплекс» работает на своем участке.
Напомним, что около 40% Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга отдали под застройку компании «Атомстройкомплекс». По данным городской администрации, в зеленой части возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. ребят, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв.м, кроме того, проведут благоустройство парка.