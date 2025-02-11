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В Приангарье локализовали пожар на предприятии

В Приангарье пожар на предприятии локализовали на 400 квадратах.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 11 фев — РИА Новости. Пожар в бункере для переработки угля на предприятии в Шелехово локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты на предприятии в городе Шелехово. На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России.

«Пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

МЧС
пожары