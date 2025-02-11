«Снял со счетов сыновей и супруги более 20 тысяч евро и 30 тысяч долларов». В Минске 73-летний мужчина отдал мошенникам $110 тысяч общаясь, общаясь с ними десять дней

В Минске пенсионер десять дней общался с мошенниками и лишился $110 тысяч. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Минчанин передал аферистам свыше 110 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
Сказано, что в милицию обратился 73-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Пенсионер на протяжении десяти дней был на связи с аферистами. Говорится, что потерпевшему в мессенджере пришло сообщение якобы от начальника, где было сказано, что с ним скоро свяжутся правоохранители.
Жителя Минска убедили в том, что мошенники пользуются его счетом для «отмывания» денег. Для того, чтобы накопления спасти, нужно их обналичить, а затем передать в Национальный банк. Приехавший к пенсионеру курьер забрал у него 60 тысяч долларов.
«Затем минчанин собрал оставшиеся сбережения и снял со счетов сыновей и супруги более 20 тысяч евро и 30 тысяч долларов», — сообщили в ведомстве.
Говорится, что под разными предлогами деньги мужчина передал курьеру и самостоятельно перевел «куратору». В банке пенсионеру сказали, что его могут обманывать аферисты, но он им не поверил.
В МВД уточнили, что сотрудниками милиции были задержаны двое курьеров 32 и 42 лет. У одного из них изъяли примерно 35 тысяч долларов, которые вернут владельцу. Подчеркивается, что и далее проводится работа, связанная с установлением участников преступной схемы.
Тем временем житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше.
Ранее белорусский экономист сказала, что будет с долларом, объяснив, почему он будет уходить.
Кроме того, минчанин съездил за границу по указке мошенников и потерял 130 000 рублей.