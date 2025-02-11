«Снял со счетов сыновей и супруги более 20 тысяч евро и 30 тысяч долларов». В Минске 73-летний мужчина отдал мошенникам $110 тысяч общаясь, общаясь с ними десять дней

Жителя Минска убедили в том, что мошенники пользуются его счетом для «отмывания» денег. Для того, чтобы накопления спасти, нужно их обналичить, а затем передать в Национальный банк. Приехавший к пенсионеру курьер забрал у него 60 тысяч долларов.