Полицейские задержали закладчика наркотиков в Ленинском районе Иркутска

В минувшие выходные сотрудники ППС находились на маршруте патрулирования в Ленинском округе Иркутска. Проезжая по Морскому проезду, правоохранители заметили отечественное авто, рядом с которым находился молодой человек. Полицейские остановились спросить, все ли в порядке с его транспортным средством, однако парень начал сильно нервничать и вести себя подозрительно, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, стражи правопорядка предположили, что гражданин может быть причастен к распространению наркотиков, и вызвали следственно-оперативную группу, которая досмотрела машину.
В авто задержанного сотрудники ОВД нашли 90 свертков, предположительно, с запрещенным веществом. Кроме того, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили у жителя Ангарска шесть аналогичных свертков.
Проведенная экспертиза показала, что содержимое является наркотиком.
По словам молодого человека, ранее он поднял два «мастер-клада». В каждом из них находилось по 50 свертков, которые он должен был распространить, однако свой преступный умысел до конца довести не успел. В дальнейшем ангарчанин указал еще на два места, где он успел разложить запрещенные вещества.
Общий вес изъятой синтетики составил более 60 г.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.