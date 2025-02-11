Полицейские задержали закладчика наркотиков в Ленинском районе Иркутска

По словам молодого человека, ранее он поднял два «мастер-клада». В каждом из них находилось по 50 свертков, которые он должен был распространить, однако свой преступный умысел до конца довести не успел. В дальнейшем ангарчанин указал еще на два места, где он успел разложить запрещенные вещества.