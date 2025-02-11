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Источник удушающей вони под Волгоградом назвали в мэрии Волжского

Волжане всю минувшую неделю жаловались на удушающую вонь. Только в мэрию поступило четыре обращения по этому поводу.

«Горожане писали о запахе химии в воздухе», — уточняют в администрации города.

К работе приступили волжские экологи.

«Передвижная лаборатория зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Их максимальная концентрация достигала 2,4 ПДК», — поделились результатами в мэрии.

Определили специалисты и предположительный источник загрязнения воздуха. По данным экологов это Волжский абразивный завод.

Накануне вечером протоколы и акты исследований были направлены волжскими чиновниками в Роспотребнадзор и прокуратуру. Эти контрольно-надзорные органы примут дальнейшие меры в рамках своей компетенции.

экология