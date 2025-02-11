Источник удушающей вони под Волгоградом назвали в мэрии Волжского

«Горожане писали о запахе химии в воздухе», — уточняют в администрации города.
К работе приступили волжские экологи.
«Передвижная лаборатория зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Их максимальная концентрация достигала 2,4 ПДК», — поделились результатами в мэрии.
Определили специалисты и предположительный источник загрязнения воздуха. По данным экологов это Волжский абразивный завод.
Накануне вечером протоколы и акты исследований были направлены волжскими чиновниками в Роспотребнадзор и прокуратуру. Эти контрольно-надзорные органы примут дальнейшие меры в рамках своей компетенции.