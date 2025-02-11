В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей

По предварительным данным, звонившие мошенники представились перед жительницей Самары как сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем злоумышленники убедили жительницу обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на якобы безопасный счет. За несколько дней женщина обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам.