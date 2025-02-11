В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей

САМАРА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта дела задержаны и арестованы, четвертый объявлен в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, звонившие мошенники представились перед жительницей Самары как сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем злоумышленники убедили жительницу обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на якобы безопасный счет. За несколько дней женщина обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам.
«Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили местонахождение и задержали троих жителей разных регионов России… В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу», — написала она в Telegram-канале.
Она уточнила, что среди задержанных — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре. «В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США», — добавила Волк.
Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги.
В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.
Волк добавила, что у четвертого фигуранта — ранее судимого за кражу жителя Саратова — изъято 255 тысяч рублей.
Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.
Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов преступления.