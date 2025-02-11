Пожар из-за обогревателя произошел в частном дом в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском из-за неисправного обогревателя едва полностью не сгорел частный дом. Дым от пожара вовремя заметили в ближайшей высотке и вызвали помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пожар произошел на улице Халтурина. Огонь на 9 кв. метрах тушили восемь человек, использовалось две единицы техники. Пострадавших не было, — сообщили в МЧС.
Спасатели просят жителей Дона не оставлять без присмотра отопительные электроприборы. Также не следует перегружать ветхую проводку и в обязательном порядке менять неисправные выключатели и розетки.
В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону сгорел автобус.