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Пожар из-за обогревателя произошел в частном дом в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском благодаря очевидцам вовремя потушили частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском из-за неисправного обогревателя едва полностью не сгорел частный дом. Дым от пожара вовремя заметили в ближайшей высотке и вызвали помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пожар произошел на улице Халтурина. Огонь на 9 кв. метрах тушили восемь человек, использовалось две единицы техники. Пострадавших не было, — сообщили в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона не оставлять без присмотра отопительные электроприборы. Также не следует перегружать ветхую проводку и в обязательном порядке менять неисправные выключатели и розетки.

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону сгорел автобус.