97-летний ученый из Петербурга отдал все свои сбережения мошенникам

Мошенники не перестают обманывать доверчивых пенсионеров. Очередной их жертвой стал 97-летний ученый из Петербурга. Аферисты позвонили ему утром 8 февраля и, представившись сотрудниками ФСБ, убедили передать все свои сбережения якобы для обеспечения безопасности денег. В итоге уже через несколько часов в руки мошенников утекло 115 тысяч рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— У парадной дома на Варшавской улице пенсионер передал 115 тысяч рублей парню, на вид 18−20 лет, в темной куртке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточнил источник.
По данным агентства, потерпевший является доктором технических наук, членом координационного совета и правления Санкт-Петербургского союза ученых.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что сотрудница Эрмитажа потеряла более 350 тысяч рублей после разговора с мошенниками.