97-летний ученый из Петербурга отдал все свои сбережения мошенникам

Мошенники не перестают обманывать доверчивых пенсионеров. Очередной их жертвой стал 97-летний ученый из Петербурга. Аферисты позвонили ему утром 8 февраля и, представившись сотрудниками ФСБ, убедили передать все свои сбережения якобы для обеспечения безопасности денег. В итоге уже через несколько часов в руки мошенников утекло 115 тысяч рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».