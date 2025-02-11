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Свердловчанин избежал колонии за стрельбу по полицейским

Суд назначил ему три года условно.

В Серове Свердловской области мужчина получил условный срок за хулиганство, угрозу убийством и применение насилия к полицейскому. Преступления были совершены в ночь на 19 марта, сообщает старший помощник главы областного СКР Александр Шульга.

По данным следствия, в одном из баров пьяный мужчина 2000 года рождения устроил драку с другим посетителем. Сотрудники бара попытались пресечь это, но не смогли, и вызвали сотрудников охранной организации. А когда охранники прибыли, то буйный уралец стал угрожать им пневматическим пистолетом, похожим на пистолет Макарова. Также он выстрелил в их сторону, угрожал сотруднице бара убийством и потом стрелял в подоспевшего полицейского.

В итоге его задержали. Суд назначил ему три года условно. По словам пресс-секретаря полиции региона Валерия Горелых, обвиняемый не попадал ранее в поле зрения силовиков и не имеет судимостей. Работал слесарем на одном местном предприятии.