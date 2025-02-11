Свердловчанин избежал колонии за стрельбу по полицейским

По данным следствия, в одном из баров пьяный мужчина 2000 года рождения устроил драку с другим посетителем. Сотрудники бара попытались пресечь это, но не смогли, и вызвали сотрудников охранной организации. А когда охранники прибыли, то буйный уралец стал угрожать им пневматическим пистолетом, похожим на пистолет Макарова. Также он выстрелил в их сторону, угрожал сотруднице бара убийством и потом стрелял в подоспевшего полицейского.