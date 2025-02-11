Собаки-людоеды на улицах Хабаровского края: кто виноват

Глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов сделал важное заявление. Во-первых, он заверил людей, что всех уличных собак отловят в Николаевске после трагедии с ребенком. Во-вторых, Анатолий Леонов подтвердил мнение, что программа «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение» фактически не работает. По его информации, в рамках действующего законодательства за последние годы было отловлено более трехсот бездомных собак, после вакцинации и стерилизации все они были отпущены на волю. И это не предотвратило нападение на человека. Глава района пообещал, что будет проведен массовый отлов всех животных без владельца, и неважно, есть у них бирка или ошейник. Хозяева смогут позже забрать питомца, остальные псы останутся в клетках.