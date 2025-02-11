Собаки-людоеды на улицах Хабаровского края: кто виноват

В крае участились случаи нападения собак на людей. Очередная трагедия случилась 10 февраля. Как заявили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, у десятилетней девочки после нападения собак выявлены многочисленные травмы. По данным краевой прокуратуры, ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где был прооперирован, а после доставлен в больницу имени С. И. Сергеева города Хабаровска. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В ситуации разбиралось ИА AmurMedia.
Глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов сделал важное заявление. Во-первых, он заверил людей, что всех уличных собак отловят в Николаевске после трагедии с ребенком. Во-вторых, Анатолий Леонов подтвердил мнение, что программа «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение» фактически не работает. По его информации, в рамках действующего законодательства за последние годы было отловлено более трехсот бездомных собак, после вакцинации и стерилизации все они были отпущены на волю. И это не предотвратило нападение на человека. Глава района пообещал, что будет проведен массовый отлов всех животных без владельца, и неважно, есть у них бирка или ошейник. Хозяева смогут позже забрать питомца, остальные псы останутся в клетках.
Кто-то скажет, что это слишком, но, как показывает практика, собака остается собакой. Ни одна стерилизация не сможет голодного бродячего пса сделать безопасным для окружающих. Собаки особенно опасны. Они сбиваются в стаи, представляя реальную угрозу, и выяснять, кто их приручил и выгнал на улицу, времени нет. Покусанным с тяжелейшими травмами может оказаться каждый и, скорее всего, даже тот, кто никогда не заводил и не выбрасывал ни одной собаки на улицу.
По-хорошему нужно начинать с устранения первопричины, которые приводят к появлению животных на улицах, усилить пропаганду ответственного содержания домашних животных. Научить, а в некоторых случаях — через штрафы и иные наказания — стать ответственным хозяином. Не выбрасывать животное, не позволять ему плодиться, чтобы затем выкидывать щенков и котят на улицу. По сути, это и есть жестокое обращение: выбросить беззащитного питомца в жестокую среду, где он либо погибнет, либо одичает и станет нападать на других животных и людей.
В 2023 году был принят федеральный закон, наделивший регионы правом принимать решения об обращении с безнадзорными животными. Местные власти должны были самостоятельно заниматься отловом и размещением в приютах бездомных животных. Это позволило бы решить проблему с бродячими четвероногими, так должно было быть в лучшем случае. На деле в регионе проблема остается острой. Почему? Недостаточное финансирование, неспособности наладить работу по отлову должным образом?
Программа ОСВВ позволяет сократить расходы на содержание приютов, и это, пожалуй, ее единственная польза. Потому что возврат животных в привычную среду приводит к тому, что они вновь сбиваются в агрессивные стаи. Каждый год фиксируется от 300 до 400 тысяч случаев агрессии бездомных животных в отношении жителей страны.
К слову, в последних случаях нападения в крае задействованы собаки, прошедшие ОСВВ. Поэтому сегодня в первую очередь необходимо переходить к жёстким действиям, то есть к отлову без возврата в ту среду, где они были выловлены. Парламентарии в свое время предлагали разрешить властям на местах усыплять бродячих собак «гуманными методами», отмечая, что метод ОСВВ не эффективен. Однако сразу после публикации документа на его авторов посыпались обвинения со стороны зоозащитников.
Возникают естественные вопросы: чьи права должны иметь большее значение — право человека быть защищенным или право стаи бродячих собак? Какие меры будут применены в нашем регионе для защиты жизни и здоровья жителей Хабаровского края? И какие эффективные действия, наконец-то, будут применены в отношении братьев наших меньших?
Возвращаясь к трагедии, которая случилась 10 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчёт по делу о нападении беспризорных собак на девочку. Следователи завели уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Тяжелые травмы: животные сняли с девочки скальп, покусали лицо, на теле множество рваных ран. Страшно представить, что испытал ребенок. Страшно представить, что еще придется пережить. Явно понадобится пластическая операция и не одна.
— Вчера бортом санавиации ребёнок был доставлен из Николаевской ЦРБ в Краевую клиническую больницу им. С. И. Сергеева. Сегодня, 11 февраля, хабаровские врачи провели консилиум по дальнейшей тактике лечения. Угрозы жизни ребёнка нет, после обеда сняли с ИВЛ, девочка находится в сознании, с ней есть контакт, пьёт самостоятельно, — прокомментировали ИА AmurMedia в краевом минздраве.
Травмы ребенка очень напоминают травмы молодого хабаровчанина, на которого в феврале 2024 года напала свора собак. Крепкого мужчину сбили с ног, сорвали одежду, сняли скальп, откусили ухо, рвали все тело. А в январе 2024 года в Хабаровске от нападения собак погиб другой мужчина — 38 лет. То есть можно предположить, что даже если бы девочку сопровождал кто-то из взрослых, он, скорее всего, не смог бы защитить ребенка от нападения.
Совсем уж циничными выглядят в таких случаях обвинения в сторону пострадавших: дескать, сами виноваты, спровоцировали бедосей. Но проблема в том, что собака — очень и очень территориальное животное. И сам факт того, что другое живое существо зашло на ее территорию, она считает посягательством на свои охотничьи угодья, на свою кормовую базу. Кошка, человек, другая собака — все они могут оказаться под ударом. На окраине Хабаровска в прошлом году бродячие собаки разорвали домашнего песика. У пожилого хозяина случился сердечный приступ.
Так что самое время расставлять приоритеты: мы люди и защищаем своих детенышей или мы отдаем своих детенышей на потеху хищникам.
Так что же делать и как себя вести при встрече с бездомными животными? Несколько рекомендаций, которые, надеемся, вам не пригодятся:
не поворачивайтесь к стае спиной; не пытайтесь убежать, у животного сработает инстинкт преследования добычи; ведите себя спокойно; не делайте резких движений; не смотрите собаке в глаза; согласно рекомендациям спасателей, если нападение неизбежно, нужно защищаться посторонними предметами. Стараться ударить животное по носу, паху. После чего животное может успокоиться и отступить.