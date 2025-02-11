В Москве задержали женщину по подозрению в заказном убийстве мужа

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 25 декабря прошлого года фигурантка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию из открытых источников в отношении ее супруга. В дальнейшем в ходе личной встречи женщина пояснила агенту, что находится в бракоразводном процессе и подыскивает человека, который за денежное вознаграждение совершит убийство ее мужа. После встречи сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы.
Далее детективный агент, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с подозреваемой, которая предложила ему совершить убийство ее супруга за 5 млн рублей с помощью ядовитого вещества. После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента 1 млн рублей в качестве аванса. 10 февраля заказчица получила от агента информацию об убийстве своего мужа и передала ему оставшиеся денежные средства.
«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов заказное убийство было предотвращено, а заказчица задержана. С ней проводятся необходимые следственные действия», — сказали в СК.
В столичной прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.