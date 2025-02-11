В Москве задержали женщину по подозрению в заказном убийстве мужа

Далее детективный агент, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с подозреваемой, которая предложила ему совершить убийство ее супруга за 5 млн рублей с помощью ядовитого вещества. После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента 1 млн рублей в качестве аванса. 10 февраля заказчица получила от агента информацию об убийстве своего мужа и передала ему оставшиеся денежные средства.