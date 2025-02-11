Экс-руководителя администрации главы Хакасии не отпустили из иркутской колонии

Напомним, в октябре 2020 экс-руководителя признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 85 миллионов рублей. Затем его этапировали в Приангарье, отбывать назначенный срок.