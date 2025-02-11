Экс-руководителя администрации главы Хакасии не отпустили из иркутской колонии

Бывший руководитель администрации главы Хакасии, отбывающий наказание в исправительном учреждении Приангарья, просил о замене неотбытой части наказания, однако получил отказ. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Напомним, в октябре 2020 экс-руководителя признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 85 миллионов рублей. Затем его этапировали в Приангарье, отбывать назначенный срок.
— Отбыв с учетом времени содержания под стражей с февраля 2018 года более половины от назначенного наказания, осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части более мягким видом наказания, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Однако просьбу бывшего чиновника не удовлетворили, а значит, он останется в исправительной колонии строгого режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники с процентами вернут пенсионеру из Ангарска похищенные 1,2 миллиона.