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Экс-руководителя администрации главы Хакасии не отпустили из иркутской колонии

Чиновника признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший руководитель администрации главы Хакасии, отбывающий наказание в исправительном учреждении Приангарья, просил о замене неотбытой части наказания, однако получил отказ. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, в октябре 2020 экс-руководителя признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 85 миллионов рублей. Затем его этапировали в Приангарье, отбывать назначенный срок.

— Отбыв с учетом времени содержания под стражей с февраля 2018 года более половины от назначенного наказания, осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части более мягким видом наказания, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако просьбу бывшего чиновника не удовлетворили, а значит, он останется в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники с процентами вернут пенсионеру из Ангарска похищенные 1,2 миллиона.