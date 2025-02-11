В Ташкенте ликвидирована сеть по распространению наркотиков через интернет

По данным следствия, преступная группировка активно использовала онлайн-платформы, Telegram и специализированные сайты для организации сбыта запрещённых веществ. Распространение происходило через систему «закладок», при этом наркотики расфасовывались в прозрачные полиэтиленовые пакеты, плотно запечатывались изолентой и крепились на магниты, что позволяло злоумышленникам незаметно размещать их в тайниках.