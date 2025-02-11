В Ташкенте ликвидирована сеть по распространению наркотиков через интернет

По данным следствия, преступная группировка активно использовала онлайн-платформы, Telegram и специализированные сайты для организации сбыта запрещённых веществ. Распространение происходило через систему «закладок», при этом наркотики расфасовывались в прозрачные полиэтиленовые пакеты, плотно запечатывались изолентой и крепились на магниты, что позволяло злоумышленникам незаметно размещать их в тайниках.
В ходе спецоперации правоохранители изъяли 8,3 кг наркотических веществ. Их стоимость на чёрном рынке оценивается в 4,3 миллиарда сумов (примерно 330 тысяч долларов). По оценкам экспертов, этого количества хватило бы на 16 606 доз.
Задержанный во время допроса признался, что получал товар в Чирчике. Затем наркотики распределялись на мелкие партии и раскладывались в различных точках города для последующей продажи.
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса Узбекистана (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в крупных размерах). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.