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В Алуште горела квартира: эвакуировали двух человек

Из горящего дома в Алуште эвакуировали двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 февраля, в Алуште горела квартира, из дома эвакуировали двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В одной из алуштинских квартир загорелись вещи. На место отправились пожарные, но огонь удалось потушить до их приезда. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Эвакуировано 2 человека», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в Крыму произошло два пожара. Кроме того, спасатели реагировали на одно ДТП. Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

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