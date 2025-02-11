В Алуште горела квартира: эвакуировали двух человек

В понедельник, 10 февраля, в Алуште горела квартира, из дома эвакуировали двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
В одной из алуштинских квартир загорелись вещи. На место отправились пожарные, но огонь удалось потушить до их приезда. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
«Эвакуировано 2 человека», — говорится в сообщении.
Всего за сутки в Крыму произошло два пожара. Кроме того, спасатели реагировали на одно ДТП. Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.