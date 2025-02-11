Девочка ударилась на тренировке в Новосибирске: потребовалась срочная операция

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в начале февраля. Сегодняшнее проведенное УЗИ показало, что операция прошла успешно, но ребенок пока находится под наблюдением врачей, а через несколько месяцев она сможет вернуться к занятиям спортом. В пресс-службе корреспонденту «ФедералПресс» отказались называть вид спорта, которым занимается школьница, поскольку эти данные позволят идентифицировать ребенка.