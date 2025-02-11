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Девочка ударилась на тренировке в Новосибирске: потребовалась срочная операция

НОВОСИБИРСК, 11 февраля, ФедералПресс. Хирурги прооперировали 12-летнюю школьницу, которая получила травму во время тренировки в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок ударился о стойку сетки на тренировке.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Обследование выявило разрыв левой почки и кровоизлияние. Хирурги провели лапароскопическую операцию, остановив кровотечение и удалив гематому», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в начале февраля. Сегодняшнее проведенное УЗИ показало, что операция прошла успешно, но ребенок пока находится под наблюдением врачей, а через несколько месяцев она сможет вернуться к занятиям спортом. В пресс-службе корреспонденту «ФедералПресс» отказались называть вид спорта, которым занимается школьница, поскольку эти данные позволят идентифицировать ребенка.

Напомним, что другая школьница расшибла голову об колонну в переполненной новосибирской школе.

несчастный случай