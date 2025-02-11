В Ростове стало меньше грабежей, краж и убийств

Об этом на заседании городской думы рассказал полковник полиции, начальник управления МВД России по Ростову Александр Козырев. В общей сложности было раскрыто более 6500 преступлений, причём нераскрытых стало меньше на 2,2%.
«Снизилось количество грабежей, краж, убийств, — пояснил Александр Козырев. — Основные усилия были направлены на борьбу с организованной преступностью. Так, доказана причастность к ОПГ 370 преступлений».
А вот количество киберпреступлений выросло до 7000.
По словам главного полицейского города, совместно с СК в 2024 году было раскрыто 22 убийства, 10 изнасилований, 67 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.