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В Ростове стало меньше грабежей, краж и убийств

В Ростове-на-Дону в 2024 году количество преступлений уменьшилось на три процента.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании городской думы рассказал полковник полиции, начальник управления МВД России по Ростову Александр Козырев. В общей сложности было раскрыто более 6500 преступлений, причём нераскрытых стало меньше на 2,2%.

«Снизилось количество грабежей, краж, убийств, — пояснил Александр Козырев. — Основные усилия были направлены на борьбу с организованной преступностью. Так, доказана причастность к ОПГ 370 преступлений».

А вот количество киберпреступлений выросло до 7000.

По словам главного полицейского города, совместно с СК в 2024 году было раскрыто 22 убийства, 10 изнасилований, 67 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.