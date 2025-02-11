В Канске пациент тайно оформил кредит на соседа по палате

Житель Канска подозревается в оформлении микрокредита на соседа по палате. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Как выяснили оперативники, 33-летний обвиняемый и 43-летний потерпевший проживали в одной комнате в лечебном диспансере. Весной 2024 года потерпевший попросил соседа по палате научить его пользоваться онлайн-банком. Молодой человек помог и запомнил пароль для входа в приложении.
Когда сосед уснул, мужчина достал его телефон и оформил на его имя кредитную карту на 140 тысяч рублей. Затем каждую ночь он переводил с кредитки деньги на свою карту.
Спустя некоторое время потерпевший стал получать сообщения о задолженности. В январе 2025 года он обратился к руководителю заведения, которая сообщила о произошедшем в полицию.
В отношении 33-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить мастера по ремонту телевизоров, который обманул пенсионера на 100 тысяч рублей.