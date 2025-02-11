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В Челябинске директор хоккейной спортшколы подозревается во взяточничестве

Руководителя муниципального учреждения задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры.

В поле зрения чекистов попал директор МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова». Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

По имеющимся данным, руководитель спортшколы с мая по апрель 2024 года получил взятку в виде материальных вещей. Подозреваемый взамен выдал поддельные документы, которые позволяли воспитанникам учреждения беспрепятственно переходить в другую хоккейную школу, при этом они не платили денежную компенсацию. В региональном управлении ФСБ уточнили, что размер взятки в настоящее время выясняется. По предварительной информации регионального следственного управления, речь идет о сумме в 200 тысяч рублей.

Оперативные материалы силовики передали в СУ СК России по Челябинской области, где было непосредственно возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Сейчас следователи работают в доме и по месту работы задержанного, ведется сбор доказательств.