В Челябинске директор хоккейной спортшколы подозревается во взяточничестве

По имеющимся данным, руководитель спортшколы с мая по апрель 2024 года получил взятку в виде материальных вещей. Подозреваемый взамен выдал поддельные документы, которые позволяли воспитанникам учреждения беспрепятственно переходить в другую хоккейную школу, при этом они не платили денежную компенсацию. В региональном управлении ФСБ уточнили, что размер взятки в настоящее время выясняется. По предварительной информации регионального следственного управления, речь идет о сумме в 200 тысяч рублей.