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На Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания

Школу № 39 в хуторе Трудобеликовском эвакуировали.

На Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания, сообщает «Голос правды» со ссылкой на главу хутора Трудобеликовского Ивана Блохина.

Анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После сообщения, как рассказал Иван Блохин, руководство эвакуировало детей школы № 39 в Дом культуры.

На место прибыли представители экстренных служб. В данный момент идет проверка помещений и территории школы.

Напомним, информация о минировании травмпункта в Краснодаре не подтвердилась. Днем 6 февраля в социальных сетях написали о возможной угрозе для посетителей медучреждения на улице Рашпилевской.

Ранее мы писали, на Кубани вдвое увеличилось число сообщений от телефонных террористов. Как kuban.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в январе текущего года зарегистрировано 80 сообщений о заложенных бомбах.