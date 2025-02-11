На Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания, сообщает «Голос правды» со ссылкой на главу хутора Трудобеликовского Ивана Блохина.
Анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После сообщения, как рассказал Иван Блохин, руководство эвакуировало детей школы № 39 в Дом культуры.
На место прибыли представители экстренных служб. В данный момент идет проверка помещений и территории школы.
Напомним, информация о минировании травмпункта в Краснодаре не подтвердилась. Днем 6 февраля в социальных сетях написали о возможной угрозе для посетителей медучреждения на улице Рашпилевской.
Ранее мы писали, на Кубани вдвое увеличилось число сообщений от телефонных террористов. Как kuban.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в январе текущего года зарегистрировано 80 сообщений о заложенных бомбах.