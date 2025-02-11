На Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания

Ранее мы писали, на Кубани вдвое увеличилось число сообщений от телефонных террористов. Как kuban.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в январе текущего года зарегистрировано 80 сообщений о заложенных бомбах.