«Женщина погибла сразу, мужчина — в больнице»: Начальник убил поленом двух работников на пилораме в Нижегородской области

Эта страшная история произошла 8 февраля на пилораме в деревне Хахалы Семеновского района. У 32-летнего мужчины возник конфликт со своими подчиненными — по данным местных телеграм-каналов, из-за того, что они пришли на работу пьяными. Разъяренный начальник схватил полено и начал бить по голове мужчине и женщине. Последняя от ударов погибла на месте, а мужчина еще был жив — его доставили в больницу, где он впоследствии тоже скончался.