«Женщина погибла сразу, мужчина — в больнице»: Начальник убил поленом двух работников на пилораме в Нижегородской области

В Нижегородской области на пилораме прораб убил двух подчиненных поленом по голове. Женщина умерла сразу, а мужчину успели довезти до больницы, но врачи не смогли его спасти. Подозреваемый задержан и уже во всем признался, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Эта страшная история произошла 8 февраля на пилораме в деревне Хахалы Семеновского района. У 32-летнего мужчины возник конфликт со своими подчиненными — по данным местных телеграм-каналов, из-за того, что они пришли на работу пьяными. Разъяренный начальник схватил полено и начал бить по голове мужчине и женщине. Последняя от ударов погибла на месте, а мужчина еще был жив — его доставили в больницу, где он впоследствии тоже скончался.
Прораб после совершенного злодеяния сжег полено и уехал в Семенов, но вскоре его задержали. Ранее он уже был судим, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Он во всем признался и теперь находится под стражей. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.
Напомним, недавно в Урене 31-летний мужчина в собственной квартире зарубил топором двух гостей, которые не хотели уходить.