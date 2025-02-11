Была на костылях. Внучка могла обманом попасть в дом экс-мэра Самары

«Перед Новым годом я её встретила, она была на двух костылях, ей помогал молодой человек. Буквально через 2 дня я её снова встретила у лифта, она буквально выскочила оттуда. Она бежала, буквально бежала. Никаких костылей уже не было», — поделилась Мендес.