Была на костылях. Внучка могла обманом попасть в дом экс-мэра Самары

Появились новые подробности жуткого убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Подозреваемая, внучка Тархова Екаерина, находится в СИЗО.
Она была на костылях.
Подробности о Екатерине озвучила соседка Елена Мендес в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». Женщина рассказала о встрече с Екатериной, незадолго до Нового года.
«Перед Новым годом я её встретила, она была на двух костылях, ей помогал молодой человек. Буквально через 2 дня я её снова встретила у лифта, она буквально выскочила оттуда. Она бежала, буквально бежала. Никаких костылей уже не было», — поделилась Мендес.
В программе прозвучало предположение о том, что внучка инсцинировала травму, чтобы попасть в дом деда, отношения с которым были натянутыми.
При этом, на камеры попало видео, в котором Екатерина заходит в подъезд деда с 227 литровой бочкой, а потом с ней же выходит. Судя по кадрам, нести ее достаточно тяжело. Вероятно, именно так она избавлялась от тел.
«По непроверенной информации, в квартире под раковиной на стыке труб был обнаружен биоматериал — он может принадлежать супругам Тарховым», — рассказал в студии журналист Сергей Семейско из Самары.
Сына забрали друзья.
Напомним, что Екатерина имеет 6-летнего сына, а с его отцом она развелась и отсудила у него 15 млн рублей, которыми распорядалась ее бабушка — Наталья Тархова. Екатерину к управлению деньгами не допускали.
В Следкоме рассказали о том, что Екатерина находясь в гостях у родственников, совершила убийство, а затем попыталась скрыть преступление.
«При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», — рассказали в СК РФ.
Сына Екатерины забрали друзья ее матери — Людмилы. Уточняется, что в приюте мальчик пробыл один день, а затем за ним приехали по просьбе Людмилы.
Проблемы с матерью.
На ток-шоу также предположили, что у Екатерины были проблемы с матерью. В частности, привели переписку, где внучка бывшего мэра ругает Тархова последними словами, а также свою мать, которая сейчас отбывает срок за вымогательство.
В переписке якобы Людмила просит убрать от ребенка кальян, отмечая, что малыш уже был в ожоговом центре. Однако, подлинность переписки не подтверждена и источники преведены не были.
«Тут очень высокий уровень агрессии. Человек не склонен к состраданию, достаточно мстителен и мнителен. Психопатия уже прослеживается», — отметила приглашенный в студию психолог Аннет Орлова.