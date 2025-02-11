Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту «Домодедово» в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка содержания, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.