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Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту «Домодедово» в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка содержания, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Яндиев был приговорен к пожизненному сроку. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека.

Яндиев подал в суд ряд исков, в том числе требуя отменить с него взыскание в виде выдворения в карцер на 10 суток в 2012 году.

Как говорится в документах, за время нахождения в СИЗО «Лефортово» Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другое СИЗО — еще 11.

Суд отказал Яндаеву по иску об отмене взыскания.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.