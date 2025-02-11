Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий

Яндиев был приговорен к пожизненному сроку. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека.
Яндиев подал в суд ряд исков, в том числе требуя отменить с него взыскание в виде выдворения в карцер на 10 суток в 2012 году.
Как говорится в документах, за время нахождения в СИЗО «Лефортово» Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другое СИЗО — еще 11.
Суд отказал Яндаеву по иску об отмене взыскания.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.