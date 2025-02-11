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Житель Шклова забрал лишнюю 1000 рублей, выданную кассиром по ошибке

19-летний житель Шклова забрал себе лишнюю 1000 рублей, которую кассир выдал по ошибке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Шклова забрал лишнюю 1000 рублей, выданную кассиром по ошибке. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился кассир банка, по ошибке выдавший посетителю лишнюю 1000 рублей. Сотрудники милиции установили, что деньги забрал 19-летний житель Шклова, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что фигурант ехал домой из Минска и на железнодорожном вокзале Могилева решил поменять деньги.

«Работник не убрал наличные, полученные от предыдущего клиента, и по ошибке передал их парню вместе с его деньгами», — сообщили в ведомстве.

Житель Шклова пересчитал деньги, но не стал говорить о том, что сумма больше положенной и уехал. Лишние деньги он потратил на личные нужды. В отношении фигуранта заведено уголовное дело.

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