В Челябинске пойдёт под суд велосипедист, покалечивший пенсионерку

В Челябинске будут судить 24-летнего жителя Севастополя, который на велосипеде сбил 74-летнюю пенсионерку. Женщина получила тяжёлые травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Инцидент произошёл в июне 2023 года возле здания № 2/8 на улице Черкасской. Женщина шла по тротуару, когда её сбил парень на велосипеде.
У пострадавшей диагностировали переломы височной кости, ключицы и четырёх рёбер, ушиб головного мозга и компрессионный перелом грудного позвонка.
Молодого велосипедиста обвиняют по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По делу заявлен гражданский иск на сумму 1,2 млн рублей. На счета обвиняемого наложили арест. Материалы рассмотрит Металлургический райсуд.