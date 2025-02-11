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Еще один мужчина утонул в Ростовской области во время зимней рыбалки

В Ростовской области еще один рыбак провалился под лед и утонул.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время зимней рыбалки утонул еще один 73-летний мужчина. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел накануне на реке Тузлов в хуторе Крюково. Под рыбаком проломился лед. Место происшествия нашли по вещам, оставшимся у воды. Тело погибшего уже извлекли из водоема.

Напомним, 9 февраля похожий случай произошел в хуторе Филипповском.

Спасатели напоминают: сейчас замерзшая водная гладь только кажется крепкой. Безопасный лед можно узнать по голубому или голубоватому оттенку, его толщина должна составлять не менее 10 см.

Рыбакам также советуют выходить на водоем в спасательных жилетах и иметь при себе средства спасения. Нельзя рыбачить в состоянии опьянения.