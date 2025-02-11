Появились подробности конфликта в Краснодаре, где боец ММА потерял глаз, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Ранее стало известно, что Руслан Крайнов получил серьезное ранение после стрельбы около развлекательного заведения на улице Зиповской. В команде спортсмена рассказали, что он работал в этом месте охранником.
Оказалось, что 29-летний спортсмен не пустил одну компанию в здание, на фоне чего и возник конфликт. Дебоширы достали травматический пистолет, выстрелили в Руслана Крайнова и его товарищей.
В результате происшествия пуля попала в глаз бойцу ММА.
«Глаз фактически вытек, его уже не спасти. Сам он в сознании, находится в больнице, ждет операцию», — рассказали в команде спортсмена.
Напомним, Бастрыкин запросил доклад о стрельбе на улице Зиповской в Краснодаре. Региональный СУ СКР инициировал перед надзорным ведомством передачу возбужденного полицией уголовного дела в свое производство.