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Появились подробности конфликта в Краснодаре, где боец ММА потерял глаз

Руслан Крайнов находится в больнице и ждет операцию.

Появились подробности конфликта в Краснодаре, где боец ММА потерял глаз, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее стало известно, что Руслан Крайнов получил серьезное ранение после стрельбы около развлекательного заведения на улице Зиповской. В команде спортсмена рассказали, что он работал в этом месте охранником.

Оказалось, что 29-летний спортсмен не пустил одну компанию в здание, на фоне чего и возник конфликт. Дебоширы достали травматический пистолет, выстрелили в Руслана Крайнова и его товарищей.

В результате происшествия пуля попала в глаз бойцу ММА.

«Глаз фактически вытек, его уже не спасти. Сам он в сознании, находится в больнице, ждет операцию», — рассказали в команде спортсмена.

Напомним, Бастрыкин запросил доклад о стрельбе на улице Зиповской в Краснодаре. Региональный СУ СКР инициировал перед надзорным ведомством передачу возбужденного полицией уголовного дела в свое производство.

СК