На Дону еще один рыбак не вернулся домой

Мужчина рыбачил на реке Тузлов в хуторе Крюково. Его тело достали из воды спасатели Таганрога.
Вещи погибшего нашли в проломе льда.
Ранее сообщалось, что в Чертковском районе в х. Филипповском спасатели достали из воды тело 73-летнего рыбака.
Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области 73-летний рыбак провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем телеграм-канале.
Мужчина рыбачил на реке Тузлов в хуторе Крюково. Его тело достали из воды спасатели Таганрога.
Вещи погибшего нашли в проломе льда.
Ранее сообщалось, что в Чертковском районе в х. Филипповском спасатели достали из воды тело 73-летнего рыбака.