Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону еще один рыбак не вернулся домой

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области 73-летний рыбак провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Мужчина рыбачил на реке Тузлов в хуторе Крюково. Его тело достали из воды спасатели Таганрога.

Вещи погибшего нашли в проломе льда.

Ранее сообщалось, что в Чертковском районе в х. Филипповском спасатели достали из воды тело 73-летнего рыбака.

МЧС