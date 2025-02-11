Омский суд отклонил жалобы осуждённых по делу о растрате

Суд оставил в силе наказание для экс-директора. Прокуратура Омской области сообщает, что приговором Омского районного суда Омской области бывшему директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Четырем бывшим руководителям районных дорожно-ремонтных управлений назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 тыс. до 160 тыс. рублей. Еще двум осужденным назначено наказание в виде 3 лет и 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в размере 400 и 350 тыс. руб.