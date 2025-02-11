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Омский суд отклонил жалобы осуждённых по делу о растрате

В Омске суд подтвердил приговор бывшему директору филиала «Сибуправтодора» и его сообщникам, осуждённым за растрату и другие преступления.

Источник: AP 2024

В ходе расследования установлено, что экс-директор, злоупотребляя служебным положением, вывел более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, он заставил сотрудников закупать мебель за бюджетные средства и оплачивать ремонт автомобиля своей знакомой. Также выяснилось, что он занимался незаконной банковской деятельностью, получив незаконный доход в размере около 49 миллионов рублей.

Суд оставил в силе наказание для экс-директора. Прокуратура Омской области сообщает, что приговором Омского районного суда Омской области бывшему директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Четырем бывшим руководителям районных дорожно-ремонтных управлений назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 тыс. до 160 тыс. рублей. Еще двум осужденным назначено наказание в виде 3 лет и 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в размере 400 и 350 тыс. руб.

Жалобы осуждённых на приговор были отклонены.