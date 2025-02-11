Допрос свидетелей по делу карателя Серафимовича начался в суде

Старший научный сотрудник Кареличского музея краевед Мария Беленова дала показания о том, как расстреливали еврейское население в мирском гетто.
У нас в Мире расстреливали евреев, и был причастен Серафимович (…) Около песчаного карьера, напротив колледжа сейчас, там 1600 евреев расстреляли.
По ее словам, об этом сохранились воспоминания местных жителей и их родственников.
Как рассказывали, вели на расстрел полицаи, расстреливали этих людей. Был ли там Серафимович, я сама не знаю.
При этом свидетель рассказала, что сохранились воспоминания о событиях того времени. Так, среди тех, кого привели на расстрел, были две девушки-еврейки, одна из них — очень красивая. Немецкий офицер сказал не расстреливать ее, но одноклассник девушки толкнул ее в яму, и она была убита.
Беленова рассказала, что в местечке Мир установлен памятник евреям, погибшим от рук карателей. По ее словам, на том месте было расстреляно 700 человек, в том числе детей.
Дело Серафимовича
Судебный процесс начался 6 февраля. В обвинении — 14 эпизодов карательных операций, которые по приказу Серафимовича были проведены на оккупированной территории Беларуси.
Кроме того, есть эпизоды, в которых он лично принимал участие в уничтожении мирного населения. В обвинении, которое зачитал прокурор говорится, что Серафимович лишил жизни не менее 4144 человек, включая 622 детей.
Прокурору понадобилось несколько часов, чтобы огласить обвинение, в котором содержатся в том числе факты об уничтожении мирского гетто, где погибли около 3800 евреев.
В первый день судебного процесса дал показания потерпевший по данному делу. Частный предприниматель из Барановичей Александр Волчек рассказал суду о том, как Серафимович лично расстрелял его прадедушку на берегу Немана. Кроме того, Волчек сообщил, как в 1990-х в Беларусь приезжали офицеры Скотланд-Ярда, чтобы допросить свидетелей злодеяний карателя, так как к тому времени в Великобритании было возбуждено уголовное дело в отношении него. Привезенные из Беларуси британскими полицейскими материалы дали основания для задержания Серафимовича в Лондоне. Однако к ответственности он привлечен не был, так как скончался до начала процесса.
Карательные акции, о которых речь идет в уголовном деле, нацисты и их пособники проводили в рамках операции «Герман», во время которой в августе 1943 года была установлена блокада мирного населения в районе Налибокской пущи.