Допрос свидетелей по делу карателя Серафимовича начался в суде

В первый день судебного процесса дал показания потерпевший по данному делу. Частный предприниматель из Барановичей Александр Волчек рассказал суду о том, как Серафимович лично расстрелял его прадедушку на берегу Немана. Кроме того, Волчек сообщил, как в 1990-х в Беларусь приезжали офицеры Скотланд-Ярда, чтобы допросить свидетелей злодеяний карателя, так как к тому времени в Великобритании было возбуждено уголовное дело в отношении него. Привезенные из Беларуси британскими полицейскими материалы дали основания для задержания Серафимовича в Лондоне. Однако к ответственности он привлечен не был, так как скончался до начала процесса.