Замглавы Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), расследуемого в отношении жительницы города Мытищи, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Подозреваемая была председателем двух комиссий в администрации, которые принимают решения о выдаче жилищных сертификатов. Как выяснили следователи, она не проверила сведения о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и доходе семьи, на основании которых выдавались документы.
«Запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Вместе с тем при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено», — подчеркнули в СК.
В настоящее время выдача жилищного сертификата отменена, семья исключена из списка малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий.