Замглавы Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата

Подозреваемая была председателем двух комиссий в администрации, которые принимают решения о выдаче жилищных сертификатов. Как выяснили следователи, она не проверила сведения о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и доходе семьи, на основании которых выдавались документы.