В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм

Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона «Донбасс» на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако «о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил», говорится в материалах дела.