В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до шести лет лишения свободы пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых — граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах, они обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Дело слушалось в суде с июня 2023 года.
«Назначить Макаренко — пять лет восемь месяцев лишения свободы, Рейваху — шесть лет, Пузанову — пять лет восемь месяцев, Безлепкину — пять лет десять месяцев, Петруку — шесть лет», — сказал судья.
Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население.
По данным суда, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях «с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия».
Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона «Донбасс» на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако «о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил», говорится в материалах дела.
Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.