Работники котельной получили ожоги во время аварии в Пермском крае

Работники котельной получили ожоги во время аварии в посёлке в Пермском крае, сообщает администрация Добрянского округа.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в посёлке Вильва 11 февраля. Как сообщили в муниципалитете, в котельной, обеспечивающей тепло для социальных объектов и магазинов, произошла авария. В администрации Добрянского округа уточнили, что часть работников получила ожоги.
«К счастью, сильно никто не пострадал, однако работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни», — сообщили в муниципалитете.
По данным администрации, сейчас на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб — МЧС, скорая помощь и другие службы. Причины аварии также выясняются. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru также подтвердили, что бригады скорой помощи сейчас работают на месте аварии.