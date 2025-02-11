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Работники котельной получили ожоги во время аварии в Пермском крае

На место прибыли сотрудники МЧС и медработники.

Источник: Аргументы и факты

Работники котельной получили ожоги во время аварии в посёлке в Пермском крае, сообщает администрация Добрянского округа.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в посёлке Вильва 11 февраля. Как сообщили в муниципалитете, в котельной, обеспечивающей тепло для социальных объектов и магазинов, произошла авария. В администрации Добрянского округа уточнили, что часть работников получила ожоги.

«К счастью, сильно никто не пострадал, однако работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни», — сообщили в муниципалитете.

По данным администрации, сейчас на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб — МЧС, скорая помощь и другие службы. Причины аварии также выясняются. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru также подтвердили, что бригады скорой помощи сейчас работают на месте аварии.

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