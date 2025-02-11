Работники котельной получили ожоги во время аварии в Пермском крае

По данным администрации, сейчас на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб — МЧС, скорая помощь и другие службы. Причины аварии также выясняются. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru также подтвердили, что бригады скорой помощи сейчас работают на месте аварии.