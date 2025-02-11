В «Атомстройкомплексе» прокомментировали работы в березовой роще

В компании обещают, что в парке организуют безопасные и удобные для передвижения тропинки, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак. Также предлагают организовать в парке площадку для изучения уральской флоры и фауны. Внутри парка предусмотрен участок под размещение образовательного центра, в составе которого будет школа и детсад.