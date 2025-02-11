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В «Атомстройкомплексе» прокомментировали работы в березовой роще

Утром 11 февраля в березовой роще микрорайона Краснолесье, Академического района Екатеринбурга, начали устанавливать забор и вырубать деревья.

Это вызвало негативную реакцию у местных жителей, они вышли на защиту березовой рощи.

Участок, на котором начались работы, находится в собственности компании «Атомстройкомплекс». В пресс-службе застройщика сообщили, что стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова.

«Участок под строительство расположен вдоль улицы Краснолесья, его площадь составляет 3,8 га, — сообщил директор по управлению проектами АО “Корпорация “Атомстройкомплекс” Дмитрий Фарафонов. — Он находится в собственности застройщика, все работы на нем осуществляются в соответствии с законом”.

По его словам, на участке планируется построить два жилых дома площадью 70 тысяч квадратных метров. Планируется также продлить проезд от улицы Чкалова до улицы Краснолесье.

В «Атомстройкомплексе» отметили, что проект благоустройства парка разрабатывал Ботанический сад УрО РАН. Концепция была утверждена на Совете по развитию общественных пространств Екатеринбурга.

В компании обещают, что в парке организуют безопасные и удобные для передвижения тропинки, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак. Также предлагают организовать в парке площадку для изучения уральской флоры и фауны. Внутри парка предусмотрен участок под размещение образовательного центра, в составе которого будет школа и детсад.

«МК-Урал» ранее писал, что утром 11 февраля в Екатеринбурге начали рубить деревья в березовой роще, которая расположена в Академическом районе.

На защиту деревьев вышли местные жители. Между ними и рабочими произошли конфликты. Работы были прекращены полицией.

ЖКХ